Finale Champions League, Dyukov: «Decisione che non possiamo sostenere»

Il Presidente della Federcalcio russa, Aleksandr Dyukov, ha parlato in merito alla Decisione dell'UEFA di spostare la sede della Finale di Champions League dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia Aleksandr Dyukov, presidente della Federcalcio russa, ha parlato in merito alla Decisione dell'UEFA di spostare la sede della Finale di Champions League. Le sue parole: «La RFU è da tempo un partner affidabile della UEFA, non solo adempiendo a tutti gli obblighi necessari, ma anche offrendo e fornendo supporto completo nell'attuazione di nuovi progetti e nell'organizzazione di importanti competizioni. Come sarebbe stata la Finale di Champions League a San ...

