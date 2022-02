Finale Champions League a Parigi | l’Uefa ufficializza la nuova sede

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La decisione è stata presa. L’ Uefa hato la prossimail 28 maggio 2022. Inevitabile lo spostamento dellaoriginaria da San Pietroburgo alla capitale francese, dopo l’intervento militare della Russia in Ucraina. Il massimo organismo calcistico continentale ha poi stabilito che tutte le partite europee e i playoff Mondiali 2022, che si disputeranno nei due paesi coinvolti nel conflitto, saranno disputate in campo neutro.: IL COMUNICATO DELSarà dunquead ospitare la prossimadi. Per la terza volta ...

Ceferin ha deciso . Il presidente della Uefa e l'Esecutivo straordinario hanno preso la decisione definitiva: la sede delladiLeague è stata spostata . La partita più importante dell'anno si giocherà a Parigi e non più A San Pietroburgo. La Uefa ha privato la Russia delladiLeague, dopo ...LadiLeague 2022 si giocherà a Parigi. Lo ha deciso la Uefa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La partita più attesa e importante dell'anno, in programma per il 28 ...Nella sede UEFA a Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Purtroppo con l'eliminazione ...La Uefa ha annunciato lo spostamento della sede della gara prevista a San Pietroburgo. La partita si giocherà ugualmente sabato 28 maggio alle 21.