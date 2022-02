Finale Champions a Parigi | la Russia c’è rimasta male | “Vergogna | c’erano le condizioni ideali”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) «È un peccato che sia stata presa una decisione del genere». Lac’è. L’Uefa ha spostato ladida San Pietroburgo a, visto che c’è una guerra in corso. E il Cremlino se l’è un po’ presa. «San Pietroburgo avrebbe potuto fornire leper organizzare un festival del calcio del genere. E’ una» ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “Le”, davvero. Non si fa… togliere ladiad un Paese che ne sta invadendo un altro. Che scortesia. “Che peccato”. L'articolo ilNapolista.

