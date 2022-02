Finale Champions a Parigi | Koloskov | «Non abbiamo violato nessuna regola»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Vyacheslav, presidente onorario della Federcalcio russa, ha commentato la decisione di spostare la sede delladiVyacheslav, presidente onorario della Federcalcio russa, ha parlato della decisione di spostare ladi. LE PAROLE – «Mi aspettavo qualcosa del genere, anche se non ci sono ragioni legali. Nonma c’è pressione sulla UEFA: alcuni club inglesi hanno detto che non sarebbero venuti in Russia, quindi si è dovuto scegliere questa soluzione. In generale, penso che sia corretto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

