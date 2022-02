Fiera Crocifisso | ambulanti chiedono chiarimenti al Comune

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non riesce proprio ad essere ‘pacifico’ il rapporto tradi Salerno e venditori(e viceversa). È del 24 febbraio la lettera con la quale la principale associazione di categoria, l’ANVA Confesercenti, ha sollevato nei confronti dell’Amministrazione municipale la questione relativa “all’esonero del pagamento del suolo” ed alla “somministrazione” in occasione della ripristinatadel. La lettera è firmata dal vice presidente vicario Carlo Luongo. È indirizzata all’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Ferrara e per conoscenza al direttore del settore Suap Davide Pelosio. Si legge: “Per coloro che parteciperanno alladel2022 è previsto dalle Legge di Bilancio 2022 l’esonero dal pagamento della ...

Torna la 'del' , in via Giovanni Paolo Il ed eventualmente le altre strade che perimetrano il parco del Mercatello. Lo annuncia il Comune: il 4, 11, 18, 25 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, ...Un polemico post dell'imprenditore salernitano Antonio Ilardi apre il dibattito sulla opportunità di svolgere la storicadelRitrovato in una location diversa da quella del centro storico. L'amministrazione comunale, infatti, ha annunciato che l'iniziativa si svolgerà a marzo, nei pressi del Parco del ...La “Fiera del Crocifisso 2022” avrà luogo su via Giovanni Paolo Il ed eventualmente le altre strade che perimetrano il parco del Mercatello, nei seguenti venerdì del mese di Marzo 4, 11, 18, 25 ...Torna la Fiera del Crocifisso a Salerno: si terrà vicino al Parco Mercatello nei venerdì di Marzo ((4, 11, 18, 25).