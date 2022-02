Fast fashion | nel deserto di Atacama c’è una discarica di 39mila tonnellate di abiti invenduti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il nostro stile di vita è sempre più incentrato sul consumo e sullo spreco, ne è un esempio ile le conseguenze che sta generando all’ecosistema. La continua richiesta di vestiari porta le aziende di abbigliamento a modificare i prodotti presenti in vetrina ogni settimana, in base alla moda del momento e alle nostre richieste. Sono sempe di più le aziende che fanno della moda veloce il loro modello di business, sono un esempio società come Zara, H&M, Benetton o Primark. Ma dove vanno a finire tutti i capi di abbigliamentoo semplicemente gettati perché fuori moda? Ildi: ladelTutte i capi di abbigliamentoo gettati da Europa, Stati Uniti e Asia ...

Advertising

porcoilcler : @milady207 Amo se era fast fashion la cosa non ti deve turbare perché li tagliano veramente di merda i pantaloni - lesbogirIy : Qualche mese fa comprai dei pantaloni da Shein, proprio oggi mi si è rotta la cerniera, quanto odio il fast fashion. - AnjoPerolado : Amo alta costura falando de fast fashion. Tenho hobbies peculiares. - ItaliaStartUp_ : Così una startup vicentina trasforma i rifiuti della fast fashion in packaging sostenibile – Ricicla News - Ricicla… - uminooto7 : @ilych0ng è anche difficile cambiare abitudini, siamo praticamente nati col fast fashion e senza renderci conto com… -

Ultime Notizie dalla rete : Fast fashion

Linkiesta.it

Intimo biodegradabile Secondo l'edizione inglese diUnited, sono diversi i marchi che lo ... Fra i vantaggi, come spiega TheCompany, anche il fatto che potranno essere commestibili. ...... le aziende, pensiamo ai soli produttori diche producono capi dalla vita breve destinati a intasare le discariche, non sono ancora pronte e necessitano di tempo e norme precise per ...Tutte i capi di abbigliamento invenduti o gettati da Europa, Stati Uniti e Asia finiscono nello splendido paesaggio naturalistico del deserto di Atacama in Cile. In particolare, secondo un report di F ...Roma, 23 feb. (askanews) - Il cucito torna ad essere un passatempo alla moda e sta vivendo una vera e propria rinascita, legata anche ai social network e senza dubbio accelerata dalla pandemia. Attira ...