Fabio Capello | “In Italia giochiamo un calcio lento | l’Atalanta è l’unica ad avere il ritmo europeo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022)ha commentato a Notizie.com il gioco delno: “Inil problema è che andiamo piano. Ci facciamo aiutare dagli arbitri a fermare il gioco, ci buttiamo sempre a terra.squadra a giocare a ritmi europei è. Quanti calciatori si sono visti per terra in questi match europei? Lo dico io: nessuno. Non ci sono stati giocatori che hanno rotolato o hanno urlato. Ecco, se non ci abituiamo a questi ritmi diventa complicato”. SportFace.