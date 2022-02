F1, test Barcellona, Isola: “Siamo soddisfatti, stiamo prendendo confidenza con le monoposto” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “PosSiamo ritenerci soddisfatti per come si sono svolte queste tre giornate di test, che, è bene ricordarlo, hanno rappresentato anche il debutto assoluto dei 18 pollici con le nuove vetture. Il lavoro di team e piloti si è concentrato sul prendere confidenza con le nuove monoposto; così come sulla ricerca del miglior set-up, quindi qualsiasi considerazione relativa al gap tra mescole e al degrado è prematura. Questo spiega perché le mescole C2 e C3, quelle centrali della gamma che vengono solitamente utilizzate qui a Montmeló, siano state le più usate rispetto alle altre. Puntare a realizzare il miglior tempo sul giro non era ovviamente l’obiettivo di questo test, ma abbiamo comunque visto dei tempi molto interessanti. Siamo a circa 1 secondo dal giro veloce di gara ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Posritenerciper come si sono svolte queste tre giornate di, che, è bene ricordarlo, hanno rappresentato anche il debutto assoluto dei 18 pollici con le nuove vetture. Il lavoro di team e piloti si è concentrato sul prenderecon le nuove; così come sulla ricerca del miglior set-up, quindi qualsiasi considerazione relativa al gap tra mescole e al degrado è prematura. Questo spiega perché le mescole C2 e C3, quelle centrali della gamma che vengono solitamente utilizzate qui a Montmeló, siano state le più usate rispetto alle altre. Puntare a realizzare il miglior tempo sul giro non era ovviamente l’obiettivo di questo, ma abbiamo comunque visto dei tempi molto interessanti.a circa 1 secondo dal giro veloce di gara ...

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc: 'È l’anno in cui possiamo tornare a lottare per vincere' #SkyMotori #F1 #Formula1 - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? #F1 #TestF1 @ScuderiaFerrari @F1 A #Barcellona #Hamilton subito leader In #Ferrari note positive per l'affidabilità, bene… - infoitsport : F1 | Test Barcellona - Confronto alettoni posteriori Ferrari vs Red Bull vs Mercedes: chi ha il lato B più bello? - AntonioNobile25 : F1 TEST BARCELLONA 2022 - VERDETTO FINALE - #f1 #testbarcellona #ferrari... - infoitsport : Test Barcellona, Day 3: Hamilton miglior tempo. Lecler 6°, Sainz 7°. Verstappen è quarto -