F1: la Russia fuori dal calendario 2022 del mondiale (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Formula One Management (indicata spesso con l'acronimo di FOM) ha annunciato che il Gran Premio di Russia 2022 non si svolgerà. In una breve dichiarazione rilasciata al termine dell'ultima mattinata di test a Barcellona, la F1 ha confermato che l'evento di Sochi, in programma a settembre, non si svolgerà. "Il Campionato del mondo di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Williams avrà il cambio della Mercedes dal 2022: collaborazione più stretta Congelati musi, sospensioni e freni in Formula 1: che succede ora? Valtteri Bottas vince in Russia la gara di F1: ecco la classifica Valtteri Bottas in pole al Nurburgring: doppietta Mercedes al GP Eifel F1 Orari TV GP Portogallo F1 Sky e TV8: circuito di Portimao GP Portogallo ...

