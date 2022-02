Eurovision 2022 | l’organizzazione squalifica la Russia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Laall’Song Contestnon ci sarà. Solo ieri, quando il comitato dell’Ucraina ha chiesto aldidire la, hanno ottenuto un sonoro due di picche al suon di “siamo un concorso apolitico”. “L’Song Contest è un evento culturale non politico che unisce i paesi e celebra le differenze attraverso la musica. I membri dell’EBU sia inche in Ucraina si sono impegnati a partecipare all’evento di quest’anno a Torino e intendiamo accogliere e far partecipare artisti di entrambi i paesi a maggio. Naturalmente, continuiamo a seguire da vicino gli sviluppi”., l’Ucraina chiede l’espulsione della: la decisione ...

Prima della decisione dell'Ebu, era arrivata la presa di posizione contro la Russia del gruppo lettone Citi Zeni, che rappresenterà il Paese baltico all'. In precedenza, l'emittente ...All'immediata vigilia dell'UMK, la finale nazionale che designerà il rappresentante, o i rappresentanti, della Finlandia all', l' YLE , tv pubblica del Paese, prende una posizione durissima: 'O Russia fuori o forfait Finlandia'. Ed è anche la prima a farlo nei termini che vengono descritti di seguito da ...La Russia non potrà partecipare all'Eurovision Song Contest. Lo ha deciso oggi il Comitato Esecutivo dell'EBU, dicendo che «La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza ...La crisi ucraina potrebbe avere ripercussioni anche sull’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2022, l’evento musicale internazionale in programma in Italia, nella città di Torino ...