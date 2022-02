Europa League, ottavi di finale: sorteggiato l’avversario dell’Atalanta! (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’urna di Nyon, dove si sono da poco conclusi i sorteggi per gli ottavi di Europa League, ha decretato il prossimo avversario dell’Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League. Gli uomini di Gasperini affronteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen: andata prevista il 10 marzo a Bergamo, ritorno una settimana dopo in Germania. Di seguito, ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League: The round of 16 is set ?? Best-looking tie? #UELdraw #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2022 Alle 13:00 sarà la volta della Conference League con la Roma di Mourinho. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’urna di Nyon, dove si sono da poco conclusi i sorteggi per glidi, ha decretato il prossimo avversario dell’Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa in. Gli uomini di Gasperini affronteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen: andata prevista il 10 marzo a Bergamo, ritorno una settimana dopo in Germania. Di seguito, ecco tutti gli accoppiamenti deglididi: The round of 16 is set ?? Best-looking tie? #UELdraw #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt— UEFA(@) February 25, 2022 Alle 13:00 sarà la volta della Conferencecon la Roma di Mourinho. ...

