Europa League, gli ottavi: per l’Atalanta c’è il Bayer Leverkusen di Schick (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo gli spareggi di ieri è già tempo di sorteggi per l’Europa League. Si giocano gli ottavi di finale. L’unica italiana rimasta in corsa è l’Atalanta, che è scesa dalla Champions League e che ha stravinto l’agevole playoff coi greci dell’Olympiakos. I bergamaschi agli ottavi trovano il Bayer Leverkusen di uno scatenato Patrik Schick, che sta giocando una stagione clamorosa in Germania con venti gol in venti partite. Non è andata malissimo al Barcellona, che dopo aver maramaldeggiato allo Stadio Maradona trova il Galatasaray. Meno bene il Porto, che dopo la Lazio trova un’ostica sfida col Lione. C’è anche Betis-Eintracht e Siviglia-West Ham. Il quadro completo. Rangers-Stella ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo gli spareggi di ieri è già tempo di sorteggi per l’. Si giocano glidi finale. L’unica italiana rimasta in corsa è, che è scesa dalla Championse che ha stravinto l’agevole playoff coi greci dell’Olympiakos. I bergamaschi aglitrovano ildi uno scatenato Patrik, che sta giocando una stagione clamorosa in Germania con venti gol in venti partite. Non è andata malissimo al Barcellona, che dopo aver maramaldeggiato allo Stadio Maradona trova il Galatasaray. Meno bene il Porto, che dopo la Lazio trova un’ostica sfida col Lione. C’è anche Betis-Eintracht e Siviglia-West Ham. Il quadro completo. Rangers-Stella ...

