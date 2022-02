Europa League, c’è il Bayer Leverkusen per l’Atalanta: gli accoppiamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) l’Atalanta, dopo aver battuto ieri per 0-3 l’Olympiacos, è approdata agli ottavi di finale di Europa League: ecco il sorteggio Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio per gli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022), dopo aver battuto ieri per 0-3 l’Olympiacos, è approdata agli ottavi di finale di: ecco il sorteggio Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio per gli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - Eurosport_IT : 'WE STAND WITH UKRAINE' I giocatori dello Slavia Praga mostrano il loro supporto per l'Ucraina prima del calcio d'… - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - Laudantes : Queste formule di playoff per Europa League contribuiscono a creare ancora più confusione sui livelli di determinat… - Fiorentinanews : #EuropaLeague, sorteggiati gli ottavi di finale: ecco l'avversaria dell'#Atalanta #Fiorentina -