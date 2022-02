Europa League, Cataldi: 'C'e' tanta amarezza, meritavamo di piu' (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Le due partite lasciano la consapevolezza che siamo una squadra diversa rispetto a due mesi fa. Ce la possiamo giocare con tutti. C'e' tanta amarezza perche' credo che stasera avremmo meritato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Le due partite lasciano la consapevolezza che siamo una squadra diversa rispetto a due mesi fa. Ce la possiamo giocare con tutti. C'e'perche' credo che stasera avremmo meritato ...

