Europa League 2022, sorteggio ottavi di finale: l’Atalanta pesca il Bayer Leverkusen (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale dell’Europa League 2022 di calcio, la seconda competizione europea per importanza. l’Atalanta è l’ultima squadra italiana a essere rimasta in corsa ed è attesa dal complicato incrocio con il Bayer Leverkusen: la Dea sarà chiamata alla doppia sfida contro la formazione tedesca, l’andata si giocherà il prossimo 10 marzo a Bergamo, mentre il ritorno in terra tedesca è programmato sette giorni dopo. Il Barcellona, giustiziere del Napoli, incrocerà i sempre ostici turchi del Galatasaray. L’ambizioso Porto, che ha eliminato la Lazio, sfiderà l’arrembante Lione, mentre il Siviglia dovrà fare i conti col West Ham in uno dei doppi confronti di maggior livello qualitativo in questi ottavi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati sorteggiati glididell’di calcio, la seconda competizione europea per importanza.è l’ultima squadra italiana a essere rimasta in corsa ed è attesa dal complicato incrocio con il: la Dea sarà chiamata alla doppia sfida contro la formazione tedesca, l’andata si giocherà il prossimo 10 marzo a Bergamo, mentre il ritorno in terra tedesca è programmato sette giorni dopo. Il Barcellona, giustiziere del Napoli, incrocerà i sempre ostici turchi del Galatasaray. L’ambizioso Porto, che ha eliminato la Lazio, sfiderà l’arrembante Lione, mentre il Siviglia dovrà fare i conti col West Ham in uno dei doppi confronti di maggior livello qualitativo in questidi ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - Eurosport_IT : 'WE STAND WITH UKRAINE' I giocatori dello Slavia Praga mostrano il loro supporto per l'Ucraina prima del calcio d'… - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - romaforever_it : UEFA Europa Conference League, Sorteggio ottavi di Finale - News24_it : Europa League - L'Atalanta pesca il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale - -