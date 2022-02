Europa League 2021/22, sorteggio ottavi: Dea con il Leverkusen, tutti gli abbinamenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) In diretta da Nyon il sorteggio degli ottavi della Europa League 2021/22: l’Atalanta di Gasperini scopre la sua prossima rivale Terminata la scorsa settimana la fase dei playoff, la Europa League 2021/22 conoscerà il sorteggio degli ottavi che varranno l’accesso poi ai quarti di finale del tabellone. Nella sede UEFA di Nyon con inizio alle ore 12, le otto seconde teste di serie (vincitrici dei gironi), si abbineranno alle otto formazioni che si sono imposte nei playoff. Si giocherà 10 e 17 marzo. Elenco teste di serie: Leverkusen, Eintracht Francoforte, Monaco, Spartak Mosca, Stella Rossa, Galatasaray, Lione, West Ham Elenco non teste di serie: Atalanta, Barcellona, Porto, Betis, Braga, Lipsia, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) In diretta da Nyon ildeglidella/22: l’Atalanta di Gasperini scopre la sua prossima rivale Terminata la scorsa settimana la fase dei playoff, la/22 conoscerà ildegliche varranno l’accesso poi ai quarti di finale del tabellone. Nella sede UEFA di Nyon con inizio alle ore 12, le otto seconde teste di serie (vincitrici dei gironi), si abbineranno alle otto formazioni che si sono imposte nei playoff. Si giocherà 10 e 17 marzo. Elenco teste di serie:, Eintracht Francoforte, Monaco, Spartak Mosca, Stella Rossa, Galatasaray, Lione, West Ham Elenco non teste di serie: Atalanta, Barcellona, Porto, Betis, Braga, Lipsia, ...

