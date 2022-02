Eurolega, sospesa Barcellona-Cska Mosca: campo neutro per partite su suolo russo (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Eurolega ha spiegato attraverso una nota ufficiale come intende procedere per fronteggiare il conflitto esploso in Russia: “E’ stato definito un piano che sposta temporaneamente tutte le partite programmate per essere giocate sul suolo russo in altre sedi al di fuori del territorio della Federazione Russa. Inoltre le partite che coinvolgono squadre russe programmate per essere giocate in territorio non russo continueranno a svolgersi come programmato. La partita Cska Mosca-FC Barcelona, ??in programma domenica 27 febbraio, è sospesa. Le decisioni sono state prese per tutelare l’integrità della competizione, consentendo alle squadre di continuare a difendere il proprio diritto a gareggiare in campo, isolando lo ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ha spiegato attraverso una nota ufficiale come intende procedere per fronteggiare il conflitto esploso in Russia: “E’ stato definito un piano che sposta temporaneamente tutte leprogrammate per essere giocate sulin altre sedi al di fuori del territorio della Federazione Russa. Inoltre leche coinvolgono squadre russe programmate per essere giocate in territorio noncontinueranno a svolgersi come programmato. La partita-FC Barcelona, ??in programma domenica 27 febbraio, è. Le decisioni sono state prese per tutelare l’integrità della competizione, consentendo alle squadre di continuare a difendere il proprio diritto a gareggiare in, isolando lo ...

