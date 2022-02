«Estasi | Livepiano solo 2022» | Giovanni Allevi al Creberg teatro il 2 marzo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il concerto, il 2, fa tappa aldi Bergamo con il tourLive Piano. Nel nuovo tour europeo, partito da Roma il 1° gennaio, il compositore di fama internazionale presenta live i brani dell’ultima sua opera musicale,, per pianoforte. Biglietti disponibili.

L'Eco di Bergamo

Tutte le informazioni su www.azalea.it e www.ticketone.it. Allevi a portare a Udine l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour europeo “Estasi – Live Piano Solo”, tournée che segue ...Attesissimo ritorno in Abruzzo per il maestro Giovanni Allevi che sarà al Teatro Massimo di Pescara il 23 aprile 2022 con una tappa del nuovo tour europeo ...