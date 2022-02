Eriksen torna in campo 257 giorni dopo lo spavento L'annuncio dell'allenatore del Brentford | 'Col Newcastle giocherà'

Advertising

sportli26181512 : Eriksen torna in campo 257 giorni dopo lo spavento. L'annuncio dell'allenatore del Brentford: 'Col Newcastle gioche… - news24_inter : Domani è il gran giorno: #Eriksen torna in campo ?? - SpazioInter : Eriksen torna in campo: c'è la data! - - SpazioInter : Eriksen torna in campo: c'è la data! - - HuffPostItalia : Eriksen, otto mesi dopo il malore, torna a giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen torna

Christianin campo: sabato contro il Newcastle L'incubo per l'ex giocatore dell' Inter sta per finire. A oltre 8 mesi dal grave malore che lo colpì durante la partita Danimarca - ...Sarà l'esordio per il danese, chedopo otto mesi dal malore accusato in Nazionale LONDRA (INGHILTERRA) - "Christiansarà in rosa e domani scenderà in campo. È un grande giorno per tutti noi ma soprattutto Christian e per ...PREMIER LEAGUE - Eriksen torna in campo dopo l'arresto cardiaco di 8 mesi fa durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia.L'ex centrocampista dell'Inter sta per cominciare la sua seconda vita nel calcio, dopo l'incubo del malore a Euro2020.