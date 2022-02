Energia | Di Castelnuovo Bocconi | “Le trivelle nell’Adriatico sono una faciloneria”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Stavamo già affrontando un terribile caro bollette, con una mossa da 5 miliardi che voleva far leva sulle rinnovabili, ma anche riaprire una vecchia questione: lenel nostro mare, per estrarre il nostro gas. Ora la questione Ucraina rende il tutto ancora più probabile: “Meglio produrre gas italiano che dipendere da quello russo” ha detto Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica. Ma questa autosufficienza energetica nel campo del gas non è possibile, secondo Europa Verde, che stima le riserve di gas italiano estraibili limitate a 45 miliardi di metri cubi, qualcosa che “può soddisfare la domanda per soli 7 mesi del fabbisogno complessivo annuale”, hanno fatto sapere Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, i due portavoce nazionali di Europa Verde. Il governo parla invece di circa 90 miliardi di metri cubi, con una possibilità di essere estratti al 90%. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Energia Castelnuovo

La Repubblica Firenze.it

DEI SABBIONI (AREZZO). Gli abitanti didei Sabbioni non possono permettersi la nostalgia. Perché per molti di loro, l'infanzia ... trasformava il carbone fossile in...... va detto, si tratta di tutte scosse a bassa, tranne una registrata a Caposele alle 16,04, ... come detto, fu uno degli epicentri del disastroso sisma dell'80 insieme con i Comuni di...Da martedì 1° marzo il Palazzo comunale di Castelnuovo Berardenga ospiterà l’URP, Ufficio relazioni con il pubblico, per fornire informazioni ai cittadini e supportarli nell’accesso a tutti i servizi ...di Erika Pontini Per cento anni hanno scavato la lignite nelle miniere dando lavoro anche a cinquemila persone per volta e alimentando l’energia per due conflitti. ’Quando l’Italia piange, Castelnuovo ...