Elena Kowalskaya, la direttrice russa del Teatro statale di Mosca si dimette perché "non può lavorare per un assassino" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Prima il cambio di immagine del profilo: al posto della foto con il suo volto, uno sfondo nero in segno di lutto. Poi quel messaggio in cui annuncia la sua decisione di dimettersi dal suo ruolo per protestare contro la decisione di Putin di invadere e dichiarare – di fatto – guerra all'Ucraina. Una storia di coraggio, una storia di una donna coraggiosa che ha deciso di rinunciare al suo ruolo di prestigio – direttrice del Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca – ,perché Elena Kowalskaya ha deciso di non poter più lavorare ed essere pagata da un "assassino"

