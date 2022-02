Elden Ring disponibile da oggi (Di venerdì 25 febbraio 2022) I Senzaluce di tutto il mondo possono finalmente prendere parte all’Action–RPG, Elden Ring, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Europe per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC via STEAM. Con Elden Ring, FromSoftware porta in vita storie e un universo realizzati con la loro tipica cura, come immaginati da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente serie di videogiochi DARK SOULS, e da George R.R. Martin – autore della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco. I giocatori costruiranno il proprio percorso nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in groppa a Torrente, il fidato destriero spettrale. L’esplorazione è senza fine in questo mondo pieno di meraviglie, in cui i però pericoli si nascondono dietro ogni angolo. Elden Ring ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 25 febbraio 2022) I Senzaluce di tutto il mondo possono finalmente prendere parte all’Action–RPG,, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Europe per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC via STEAM. Con, FromSoftware porta in vita storie e un universo realizzati con la loro tipica cura, come immaginati da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente serie di videogiochi DARK SOULS, e da George R.R. Martin – autore della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco. I giocatori costruiranno il proprio percorso nel vasto mondo dell’Interregno, a piedi o in groppa a Torrente, il fidato destriero spettrale. L’esplorazione è senza fine in questo mondo pieno di meraviglie, in cui i però pericoli si nascondono dietro ogni angolo....

