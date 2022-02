E’ sempre mezzogiorno | “una delle puntate più difficili” | I fan si uniscono alla Clerici

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Grande tristezza per la trasmissione culinaria E’che ha dovuto affrontare unasuepiù. Ecco il vero motivo. C’èaria di festa e convivialità a E’, programma condotto dgioviale Antonella. Ci si diverte, si scherza e si gioca con il pubblico a casa ma soprattutto si preparano tante prelibate ricette, pronte per essere riproposte o rivisitate. Antonella-AltranotiziaMa questa volta è diverso. Infatti la puntata di giovedì 24 febbraio è stata molto dura e complicata per quanto si sia cercato di mantenere lo stesso brio di. Gli ospiti, i giochi a premi e tante leccornie: un ...

Advertising

SerieTvserie : È sempre mezzogiorno, l’apertura di Antonella Clerici dopo la straordinaria del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina - tvblogit : È sempre mezzogiorno, l’apertura di Antonella Clerici dopo la straordinaria del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina - ToninoAtti : @guidomarchello Scommetto che a mezzogiorno vai sempre a mangiare a casa dalla mamma vero? - ImpieriFilippo2 : RT @tvblogit: È sempre mezzogiorno, l’apertura di Antonella Clerici dopo la straordinaria del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina https://t.co… - tvblogit : È sempre mezzogiorno, l’apertura di Antonella Clerici dopo la straordinaria del Tg1 sul conflitto Russia-Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

... che saranno giovedì 7 e 14 aprile, appuntamentidi giovedì poi anche per le semifinali, che ... venerdì 25 febbraio , per unche si annuncia "di fuoco" per le 16 squadre che ...Rai Uno " Èha conquistato 1.876.000 spettatori (16.1%). Canale 5 " Forum ha raggiunto 1.599.000 spettatori (19.6%). Canale 5 " Mattino Cinque News ha totalizzato 1.055.000 ...Ultimo giorno di lavoro per Domenico Annunziata, “Mimmo”, capo ufficio stampa della giunta comunale di Napoli. Punto di riferimento per oltre quattro decenni per tantissimi colleghi giornalisti, da lu ...Che bello il pane colorato di Fulvio Marino, il filone di Carnevale che ha preparato oggi 24 febbraio 2025 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ottime le ricette di Carnevale in onda su Rai 1 con Ant ...