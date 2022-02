È iniziato l'assalto russo ai palazzi del governo di Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) I reporter sul campo riferiscono di spari nel quartiere degli edifici governativi a Kiev. In precedenza lo stesso governo ucraino aveva riferito che le forze russe avevano sfondato le linee ucraina attestandosi ad appena10 chilometri dal centro... Leggi su today (Di venerdì 25 febbraio 2022) I reporter sul campo riferiscono di spari nel quartiere degli edifici governativi a. In precedenza lo stessoucraino aveva riferito che le forze russe avevano sfondato le linee ucraina attestandosi ad appena10 chilometri dal centro...

Advertising

elvielly : Difesa americana, citato dalla Cnn, secondo il quale siamo di fronte alla 'fase iniziale' di un attacco su larga sc… - Ilrevenant104 : ??|| la Russia ha appena iniziato l'assalto finale a Kiev, ecco il video inedito della disperata difesa ucraina… - Cicciodoca : RT @unoscribacchino: A Genova un gruppo di giovani incappucciati ha preso d'assalto una struttura che ospita minori stranieri non accompagn… - DDellerba : RT @unoscribacchino: A Genova un gruppo di giovani incappucciati ha preso d'assalto una struttura che ospita minori stranieri non accompagn… - tommasobarsali : RT @unoscribacchino: A Genova un gruppo di giovani incappucciati ha preso d'assalto una struttura che ospita minori stranieri non accompagn… -