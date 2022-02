Durissima replica di Clarissa a Signorini: “Imbarazzante. Si vergogni chiunque difenda o giustifichi Katia perchè…” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri al Gf Vip c’è stata l’eliminazione di Katia Ricciarelli uscita dalla casa dopo ben 165 giorni di permanenza: appena arrivata in studio Alfonso Signorini gli ha fatto vedere un post di Clarissa Selassiè: “Vaff******, esci brutta strega”. Il conduttore milanese ha preso le distanze da queste parole: “Questa è un post che mai avrei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato e Signorini sbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Gf Vip, Sonia Bruganelli ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri al Gf Vip c’è stata l’eliminazione diRicciarelli uscita dalla casa dopo ben 165 giorni di permanenza: appena arrivata in studio Alfonsogli ha fatto vedere un post diSelassiè: “Vaff******, esci brutta strega”. Il conduttore milanese ha preso le distanze da queste parole: “Questa è un post che mai avrei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione:lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato esbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Miriana, Sophie e Francesca in rivolta contro: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Gf Vip, Sonia Bruganelli ...

