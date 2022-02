Draghi: “L’Italia è al fianco dell’Ucraina. Attacco della Russia ingiustificabile” (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - matteorenzi : Bello vedere il Presidente Draghi oggi a Firenze, nell’Auditorium Zubin Mehta al Teatro del’Opera. Un luogo forteme… - CarloCalenda : La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra… - IlMattinoFoggia : RT @JosefPalladino: @IlMattinoFoggia Ho da poco seguito la diretta su #rainews,intervento di Draghi sulla situazione attuale :ha parlato di… - Gimmi52296693 : Dopo aver inviato più di 5 miglioni di non vaccinati l'Italia di Draghi.. -