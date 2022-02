Draghi indica la svolta sulle politiche energetiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mario Draghi prende la scena, relega i leader politici nel ruolo di junior, simpatici promotori di idee estemporanee, chi una, chi un’altra, magari non tutte da buttare, ma sempre sospettabili, le idee, di essere strumenti di opportunismo, figlie di piccole furbizie o di grandi ingenuità. Draghi parla da adulto e mette in mora, tra le altre cose, un buon trentennio di politiche energetiche non fatte o fatte a capocchia. E la situazione sul campo. Si combatte intorno a Kiev. Tra le varie cose c’è che, secondo l’intelligence americana, i russi non avrebbero preso il predominio nel controllo aereo dell’Ucraina. indicazione che sembra dare l’impressione di un attacco condotto con brutalità sproporzionata ma senza aver ottenuto ancora risultati militarmente decisivi. Il tutto è poi talmente ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marioprende la scena, relega i leader politici nel ruolo di junior, simpatici promotori di idee estemporanee, chi una, chi un’altra, magari non tutte da buttare, ma sempre sospettabili, le idee, di essere strumenti di opportunismo, figlie di piccole furbizie o di grandi ingenuità.parla da adulto e mette in mora, tra le altre cose, un buon trentennio dinon fatte o fatte a capocchia. E la situazione sul campo. Si combatte intorno a Kiev. Tra le varie cose c’è che, secondo l’intelligence americana, i russi non avrebbero preso il predominio nel controllo aereo dell’Ucraina.zione che sembra dare l’impressione di un attacco condotto con brutalità sproporzionata ma senza aver ottenuto ancora risultati militarmente decisivi. Il tutto è poi talmente ...

