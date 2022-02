Draghi: “Il ritorno della guerra in Europa è intollerabile. Rafforzare la sicurezza del nostro continente e l’autonomia per l’energia, le priorità” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al Presidente Zelensky”. Dunque, ha esordito stamane il premier Draghi nell’ambito dell’informativa alla Camera in merito alla situazione fra la Russia e l’Ucraina: “L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione, che giudichiamo inaccettabile”. “Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. E la Bielorussia è a tutti gli effetti, a pieno titolo, parte di questa invasione ai danni dell’Ucraina“. Draghi: “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ucraina registrando ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’attacco è una gravissima violazionesovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al Presidente Zelensky”. Dunque, ha esordito stamane il premiernell’ambito dell’informativa alla Camera in merito alla situazione fra la Russia e l’Ucraina: “L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione, che giudichiamo inaccettabile”. “Ilinnon può essere tollerato. E la Bielorussia è a tutti gli effetti, a pieno titolo, parte di questa invasione ai danni dell’Ucraina“.: “L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ucraina registrando ...

