Draghi: «Il ritorno alla guerra in Europa non può essere tollerato» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 10.50 - Intervento di Mario Draghi alla Camera «L'agenda politica di Putin è complessa. forse siamo solo all'inizio di un cambiamento epocale nei rapporti internazionali - ha detto il premier Draghi nella sua informativa alla Camera - Ieri durante il Consiglio europeo il momento del collegamento con il presidente Zelensky è stato particolarmente toccante. La Bielorussia è a tutti i titoli pieno partner di questa operazione. La distruzione economica e del tessuto sociale dell'Ucraina è stato realizzato. Abbiamo sempre auspicato una soluzione pacifica; qualsiasi dialogo però deve essere sincero ed utile. le violenze della Russia lo rendono nei fatti impossibile. Dobbiamo applicare la massima pressione sulla Russia per tornare al tavolo dei negoziati. 240 uomini italiano sono già in Lettonia, oltre a ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 10.50 - Intervento di MarioCamera «L'agenda politica di Putin è complessa. forse siamo solo all'inizio di un cambiamento epocale nei rapporti internazionali - ha detto il premiernella sua informativaCamera - Ieri durante il Consiglio europeo il momento del collegamento con il presidente Zelensky è stato particolarmente toccante. La Bielorussia è a tutti i titoli pieno partner di questa operazione. La distruzione economica e del tessuto sociale dell'Ucraina è stato realizzato. Abbiamo sempre auspicato una soluzione pacifica; qualsiasi dialogo però devesincero ed utile. le violenze della Russia lo rendono nei fatti impossibile. Dobbiamo applicare la massima pressione sulla Russia per tornare al tavolo dei negoziati. 240 uomini italiano sono già in Lettonia, oltre a ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Draghi: 'Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione… - NewSicilia : +++ULTIM'ORA+++ 'Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato, siamo pronti e misure ancora più stri… - Amaccagno66Anna : RT @petunianelsole: Draghi: “Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato ma l’agenda della Russia e de suo presidente e’ vas… - _vinz9 : A me interessa, sì, delle forniture di gas e del ritorno al carbone. Ma ci sono civili che stanno morendo sotto le… - CIaudiaGiulia : L'Italia condanna con fermezza #invasionofUkraine come violazione dei fondamentale valori europei e trattati intern… -