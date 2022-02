DOVE VOLANO LE AQUILE: fuori ora il nuovo disco di Luchè (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente il grande ritorno di Luchè è arrivato: è disponibile da oggi, 25 febbraio, in preorder il nuovo disco DOVE VOLANO LE AQUILE, già disponibile in presave e pre-add, in uscita il prossimo 1 aprile per Sony Music Italy / Columbia Records. Il nuovo album DOVE VOLANO LE AQUILE Il nuovo album di Luchè sarà disponibile in tre formati: CD, CD con diario motivazionale Vinile (bianco, rosso e arancione) Musicassetta Sarà disponibile solamente in esclusiva su Amazon il vinile rosso autografato di “DOVE VOLANO le AQUILE” in Edizione limitata. Per il sito di Sony Music, sarà possibile acquistare il CD insieme al diario ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente il grande ritorno diè arrivato: è disponibile da oggi, 25 febbraio, in preorder ilLE, già disponibile in presave e pre-add, in uscita il prossimo 1 aprile per Sony Music Italy / Columbia Records. IlalbumLEIlalbum disarà disponibile in tre formati: CD, CD con diario motivazionale Vinile (bianco, rosso e arancione) Musicassetta Sarà disponibile solamente in esclusiva su Amazon il vinile rosso autografato di “le” in Edizione limitata. Per il sito di Sony Music, sarà possibile acquistare il CD insieme al diario ...

