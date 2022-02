Dota 2 | nuovo rinforzo per Talon Esports | ufficiale Worawit “Q” Mekchai

Leggi su esports247

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’avventura diin2 non è partita di certo nel migliore dei modi. In seguito ai risultati mediocri ottenuti nel campionato regionale della Division II del sud-est asiatico l’organizzazione diha deciso di apportare alcune modifiche.ha infatti comunicato l’ingaggio di“Q”, che va quindi a rinforzare il roster del team. Q ha trascorso gli ultimi due anni con Motivate.Trust Gaming e ora può sfruttare la prima grande opportunità nel roster principale di un’organizzazione per mostrare tutto il suo talento al fianco di altri grandi giocatori. Il 23enne thailandese riempirà il vuoto lasciato dall’ex capitano Fly, che ha deciso di lasciare la squadra alla fine del Winter Tour, insieme a Gabbi. ? Here’s the announcement you’ve ...