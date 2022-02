Domeniche bestiali – La traversa rotta di Baiso: un nuovo giallo dalla Promozione Emilia-Romagna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Avevamo affrontato in una delle ultime “Domeniche bestiali” il tema della divinità sui campi di provincia, con qualcuno che emulava l’indimenticabile Taribo West e altri segnali più o meno ultra (o ultras) terreni. Questa volta invece siamo ben oltre i segnali: possiamo dire con certezza infatti che Dio c’è. Nonostante ciò, però, c’è pure la superstizione che porta a comportarsi male in particolare nei confronti degli arbitri. Superstizione da contrastare con benedizioni particolari. E se la fede ha i suoi misteri, lo stesso capita per le Domeniche bestiali. DIO C’È… E GIOCA IN Promozione – Eh sì, a pensarci bene calza a pennello: un Dio che ha voglia di calcio non deve necessariamente manifestarsi al Camp Nou o all’Old Trafford, ma in Promozione pugliese. La straordinaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Avevamo affrontato in una delle ultime “” il tema della divinità sui campi di provincia, con qualcuno che emulava l’indimenticabile Taribo West e altri segnali più o meno ultra (o ultras) terreni. Questa volta invece siamo ben oltre i segnali: possiamo dire con certezza infatti che Dio c’è. Nonostante ciò, però, c’è pure la superstizione che porta a comportarsi male in particolare nei confronti degli arbitri. Superstizione da contrastare con benedizioni particolari. E se la fede ha i suoi misteri, lo stesso capita per le. DIO C’È… E GIOCA IN– Eh sì, a pensarci bene calza a pennello: un Dio che ha voglia di calcio non deve necessariamente manifestarsi al Camp Nou o all’Old Trafford, ma inpugliese. La straordinaria ...

Advertising

fattoquotidiano : Domeniche bestiali – La traversa rotta di Baiso: un nuovo giallo dalla Promozione Emilia-Romagna - AnnamariaMI85 : @Dida_ti È proprio il caso di dire: che domeniche bestiali ?? Buona giornata ?? - fradanilo62 : Domeniche Bestiali – Serve urgentemente un bar, apriamolo in un box per cavalli. Hai perso il gatto? Cercalo in cam… - StefanoBornia : Sempre mitici. #domenichebestiali - antodam57 : Domeniche Bestiali – Serve urgentemente un bar, apriamolo in un box per cavalli. Hai perso il gatto? Cercalo in cam… -