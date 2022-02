Djokovic: "Sempre motivato, quando perdo mi inc... ancora" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giocatore serbo è stato sconfitto ai quarti di Dubai da Jiri Vesely e da lunedì perderà il primo posto nel ranking Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giocatore serbo è stato sconfitto ai quarti di Dubai da Jiri Vesely e da lunedì perderà il primo posto nel ranking

Advertising

gippu1 : Intanto a #Dubai Jiri Vesely, numero 123 del ranking ATP, è appena diventato il secondo tennista della storia ad av… - lucianonobili : Djokovic è un grande campione. Ma in queste settimane ha dato un pessimo esempio. La prima regola dello sport è che… - Maurofabio31 : RT @Mynameismysoul: “Non sono contrario ai vaccini ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo” Sembrereb… - juvanna2 : Il Serbo impostore asfaltato a Dubai dal n 123 del mondo Vesely. Da lunedì non sara' più il n. 1 Djokovic ma rester… - Alex7leader : Una serie di episodi spiacevoli in un anno fantastico, grazie mille per quello che ci hai regalato e continuerai a… -