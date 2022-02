Dieta Mediterranea | a San Mango c’è la storica sagra dello Sfriuonzolo

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 26 febbraio 2022) di Arturo Calabrese Indiscutibile ed innegabile la ricaduta positiva in ambito economico dellasul tessuto sociale cilentano, un indotto da diverse centinaia di migliaia di euro che coinvolge settori disparati. Il campo sul quale essa da il meglio di sé è, giustappunto, quello culinario. Quest’ultimo raggruppa vari declinazione del “mangiare” e a farla da padrone è l’evento enogastronomico tipico dei piccoli borghi. Quel momento goliardico in cui un dato prodotto viene esaltato alla sua massima potenza ed offerto al pubblico per strada, nei vicoli di un paesino mentre lo si allieta con della musica popolare suonata da un gruppo che è andata a ricercarla, a studiarli, a capirla. Tutto questo momento di pura pace con il mondo e con sé stessi è riassumibile con la parola “” o, in alcuni casi, “festa”. Su di esse si ...