Di Maio e Draghi "blastati" da russi e ucraini: Lavrov e Zelensky polemici con il governo italiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Italia ha confermato la sua posizione di assoluta condanna nei confronti della russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Mosca, ma gli esponenti del governo italiano continuano ad essere "blastati" da entrambe le parti. Solo due giorni fa, qualche ora prima dell'annuncio di Vladimir Putin che ha dato il via alle operazioni militari in Ucraina, il Ministero degli Esteri russo aveva preso di mira Luigi Di Maio, sottolineando come l'omologo italiano avesse "una strana idea di diplomazia". Di Maio aveva infatti negato la possibilità di incontri bilaterali con i vertici russi finché Mosca avrebbe continuato a mantenere alta la tensione con l'Ucraina. LEGGI ANCHE => Bombe sull'Ucraina, il diplomatico di Kiev ai ...

fattoquotidiano : Quella che inizialmente sembra una gaffe rivela invece l’inasprimento dei rapporti tra l’Italia e Russia [di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - ignaziocorrao : Se pensavate che fosse già abbastanza presentarsi con Di Maio, qui c’è il messaggio per Mario Draghi del Presidente… - zannazyu : RT @ProItalia_org: Lavrov che prende a pesci in faccia Di Maio dicendogli che la diplomazia non è una continua cenetta. #Zelensky che ricor… - zannazyu : RT @IlPrimatoN: Dopo la figuraccia di Di Maio con Lavrov, arriva l'asfaltata di Zelensky a Draghi. Non c'è due senza tre? -