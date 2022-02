De Luca: “Solidarietà al popolo ucraino. Russia vuole ricostruire l’impero” (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina: il governatore Vincenzo De Luca commenta il conflitto appena cominciato. Sull’Italia: “Bisogna porsi il problema dell’autonomia energetica”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, affronta il tema della drammatica guerra appena iniziata in Ucraina: “Voglio esprimere la nostra Solidarietà più profonda al popolo ucraino, Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Guerra in Ucraina: il governatore Vincenzo Decommenta il conflitto appena cominciato. Sull’Italia: “Bisogna porsi il problema dell’autonomia energetica”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De, affronta il tema della drammatica guerra appena iniziata in Ucraina: “Voglio esprimere la nostrapiù profonda al

Advertising

Yogaolic : Alla fine contano i fatti e l’obiettivo è evitare la tragedia umanitaria in Ucraina e De Luca riconferma la solidar… - ottopagine : Ucraina, De Luca: 'Immagini drammatiche. Solidarietà piena e profonda' - Luca_Cif : RT @MarcoNoel19: Scandaloso il popolo ucraino che non esprime solidarietà verso gli italiani costretti al Green pass per lavorare! - Luca_Fantuzzi : @balenagrigia1 Quindi nulla. Spiega in parte la solidarietà di Israele. - Luca_Ntr : RT @twitorino: Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo e azzurro… -