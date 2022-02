DAZN ascolti Nielsen Serie A 26a giornata. Superata per la prima volta quota 8 milioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) La 26a giornata supera per la prima volta quota 8 milioni diventando il turno più visto della stagione con un ascolto pari a 8.241.527 individui, trainando la media stagionale oltre quota 6,5 milioni. È stato il primo turno di campionato senza partite in parallelo. Inter-Sassuolo ha fatto... Leggi su digital-news (Di venerdì 25 febbraio 2022) La 26asupera per ladiventando il turno più visto della stagione con un ascolto pari a 8.241.527 individui, trainando la media stagionale oltre6,5. È stato il primo turno di campionato senza partite in parallelo. Inter-Sassuolo ha fatto...

Advertising

pc_947 : Sono triste e deluso. #DAZN non ha pubblicato assieme a #Nielsen i suoi favolosi ascolti dell'ultimo turno di #SerieA. - GianchesterU : @XTCSabre @pisto_gol Non è strategia. I diritti lì hanno persi e hanno provato a riprenderli almeno per la metà. Po… - ContropiedeA : La graduatoria degli ascolti serve per distribuire una quota dei ricavi da diritti tv pari a circa l’8%, ovverosia… - JanoSavina : RT @CalcioFinanza: Il Fatto: la spinta a favore di DAZN un autogol per la Juventus, che ora incasserà meno per gli ascolti tv - Boboj29 : -