Davis, Slovacchia-Italia: Travaglia convocato al posto di Fognini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 30enne marchigiano convocato dal capitano azzurro Filippo Volandri al posti di Fabio, costretto al forfait per un infortunio al polpaccio. La sfida, valida per il turno preliminare, è in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratilslva Leggi su federtennis (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 30enne marchigianodal capitano azzurro Filippo Volandri al posti di Fabio, costretto al forfait per un infortunio al polpaccio. La sfida, valida per il turno preliminare, è in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratilslva

Advertising

venti4ore : Coppa Davis Fognini salta la Slovacchia “Sono amareggiato” - ParliamoDiNews : Tennis: Coppa Davis, polpaccio ko e Fognini non ci sarà contro la Slovacchia – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - andreastoolbox : Fabio Fognini, stiramento al polpaccio: salterà Slovacchia-Italia di Coppa Davis | Sky Sport - zazoomblog : Tennis Fabio Fognini: “A Rio mi sono stirato il polpaccio non ci sarò in Slovacchia per la Davis” - #Tennis #Fabio… - sportli26181512 : Fabio Fognini, stiramento al polpaccio: salterà Slovacchia-Italia di Coppa Davis: Problema a un polpaccio per Fabio… -