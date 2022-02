Davide Silvestri contro Soleil: “Mi ha tradito, adesso avrà lo scontro!” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il rapporto tra Davide Silvestri e Soleil Sorge è sempre stato ottimo, almeno fino ad un mese fa, quando la gieffina ha smesso di essere la preferita in tutti i televoti. L’attore nelle ultime settimane si è lamentato più volte degli atteggiamenti ambigui della coinquilina ed ha messo in dubbio la sua sincerità. In diversi confessionali Davide Silvestri ha anche criticato la Sorge accusandola di essere una parte attiva nel teatrino ‘chimica artistica’. Dopo aver visto una clip in cui l’amico la giudicava alle sue spalle, Soleil la scorsa settimana ha deciso di nominarlo e così il rapporto si è incrinato. Ieri sera sia durante la puntata che dopo, Soleil si è confrontata con Davide, tacciandolo di poca trasparenza: “Per me non sei limpido. Posso avere ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il rapporto traSorge è sempre stato ottimo, almeno fino ad un mese fa, quando la gieffina ha smesso di essere la preferita in tutti i televoti. L’attore nelle ultime settimane si è lamentato più volte degli atteggiamenti ambigui della coinquilina ed ha messo in dubbio la sua sincerità. In diversi confessionaliha anche criticato la Sorge accusandola di essere una parte attiva nel teatrino ‘chimica artistica’. Dopo aver visto una clip in cui l’amico la giudicava alle sue spalle,la scorsa settimana ha deciso di nominarlo e così il rapporto si è incrinato. Ieri sera sia durante la puntata che dopo,si è confrontata con, tacciandolo di poca trasparenza: “Per me non sei limpido. Posso avere ...

Advertising

StraNotizie : Davide Silvestri contro Soleil: “Mi ha tradito, adesso avrà lo scontro!” - soleilesophie : RT @sononatanera: il modo in cui davide silvestri non riesce e guardare soleil in faccia che ridere #gfvip #solearmy - CartinaLa : #gfvip Venderei l'anima per vincere, olio su tela, 2022, Davide Silvestri - IsaeChia : #GfVip 6, quarantaquattresima puntata: eliminata Katia Ricciarelli, svelata la discussa frase ‘da squalifica’ di Na… - Feffe1992 : RT @AlbiIndecente: Questi hanno scoperto il gioco di Davide Silvestri dopo 5 mesi e mezzo. #GFVIP -