Dall’Ucraina alla Polonia, numerose famiglie attraversano il confine: la lunga fila di auto – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) numerose famiglie ucraine hanno attraversato il confine per raggiungere la Polonia dopo l’invasione russa. Lunghe code si sono registrate nelle ore successive all’attacco sferrato dal presidente Putin, che ha causato vittime e sfollati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022)ucraine hanno attraversato ilper raggiungere ladopo l’invasione russa. Lunghe code si sono registrate nelle ore successive all’attacco sferrato dal presidente Putin, che ha causato vittime e sfollati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DantiNicola : Milioni di profughi potrebbero arrivare nelle prossime ore dall'#Ucraina. I primi sono già arrivati in #Moldavia e… - Agenzia_Ansa : Ucraina, la cronaca: dall'attacco alla chiamata alle armi. Alle 4:13 la notizia di esplosioni a Kiev, poi in rapida… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, manifestazioni pacifiste in tutta Italia. Dall’Anpi alla Rete Disarmo: “Fermare le ostilità”… - ultimora_pol : #USA #Ucraina #Russia Alla CNN, l'ex Presidente Petro #Poroshenko si è detto pronto a 'pronto a partecipare alla d… - ilfattovideo : Dall’Ucraina alla Polonia, numerose famiglie attraversano il confine: la lunga fila di auto – Video -