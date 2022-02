Dal presidio di tir davanti alla raffineria di Taranto dipende il carburante in Puglia Protesta degli autotrasportatori più condizionante del prezzo dei prodotti per ora (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il prezzo dei prodotti alla pompa oggi è sostanzialmente lo stesso di ieri. Anche di domani, in prospettiva, è dei prossimi giorni, in programma. Eppure, in Puglia come nel resto d’Italia le code di veicoli davanti ai distributori di carburanti sono continue e crescenti, da ieri. dipende, più che dall’invasion dell’Ucraina e del conseguente clamoroso aumento di prezzo dei beni energetici, da qualcosa ad esso collegata ma che va avanti da giorni, in Puglia in particolare’ la Protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. Specificamente, la Protesta degli autotrasportatori tarantini in presidio ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildeipompa oggi è sostanzialmente lo stesso di ieri. Anche di domani, in prospettiva, è dei prossimi giorni, in programma. Eppure, income nel resto d’Italia le code di veicoliai distributori di carburanti sono continue e crescenti, da ieri., più che dall’invasion dell’Ucraina e del conseguente clamoroso aumento didei beni energetici, da qualcosa ad esso collegata ma che va avanti da giorni, inin particolare’ lacontro il caro. Specificamente, latarantini in...

