Da Ieri, Oggi, Domani, la tradizione viaggia per la campagna e approda sul mare (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Trattoria e Pizzeria “Ieri Oggi, Domani” in via Nazionale a Napoli, si conferma come la protagonista di un’avventura gastronomica ricca di sapori e qualità. Sempre all’avanguardia per una ristorazione d’eccellenza che parte dalla tradizione per poi dirigersi verso il mare e le specialità della terra, la Trattoria e Pizzeria “Ieri Oggi, Domani” in via Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Trattoria e Pizzeria “” in via Nazionale a Napoli, si conferma come la protagonista di un’avventura gastronomica ricca di sapori e qualità. Sempre all’avanguardia per una ristorazione d’eccellenza che parte dallaper poi dirigersi verso ile le specialità della terra, la Trattoria e Pizzeria “” in via

Advertising

matteograndi : Sembra ieri quando sorridevamo di fronte a questa geniale pubblicità del nuovo Atlante De Agostoni… e oggi tutto to… - CarloCalenda : Alla manifestazione di solidarietà con il popolo ucraino. Però ora serve una reazione forte e coordinata. Bene gli… - francescocosta : Oggi su Morning: il primo giorno di invasione russa in Ucraina, messo in ordine; voler entrare nella NATO è una 'pr… - luigitesta87 : difficile non concordare. l’appello di mercoledì scorso neanche menziona ‘Russia’ o ‘invasione’. non siamo ai tempi… - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del febbraio 2015, #Soros: “L’Ucraina é oggi ciò che deve diventare domani l’Unione Eu… -