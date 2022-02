Da Gianni Celeste a Tik Tok: storia ed economia del neomelodico napoletano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cosa succede quando una canzone neomelodica diventa virale 34 anni dopo la sua uscita? Innanzi tutto compaiono oltre 70mila video su TikTok a opera di ragazzi che all’epoca della release neanche erano nati. Poi, i loro genitori – seduti in ufficio – la fischiettano per tutto il giorno contagiando i colleghi attorno. Infine, quella stessa traccia – che prima contava soltanto poche decine di migliaia di streaming su Spotify – arriva a totalizzare quasi un milione di streaming in meno di 48 ore. Non sappiamo se ci possa essere anche un ritorno economico (di nuova popolarità sicuramente sì) ma al momento in cui scriviamo “Tu comm’a mme” – altrimenti nota come “Povero gabbiano” – ha totalizzato 850 mila ascolti su Spotify. A proposito di Spotify, è interessante analizzare il modello di remunerazione. Facendo l’esempio di un artista che ha totalizzato 2 milioni di ascolti, non diventa certo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cosa succede quando una canzone neomelodica diventa virale 34 anni dopo la sua uscita? Innanzi tutto compaiono oltre 70mila video su TikTok a opera di ragazzi che all’epoca della release neanche erano nati. Poi, i loro genitori – seduti in ufficio – la fischiettano per tutto il giorno contagiando i colleghi attorno. Infine, quella stessa traccia – che prima contava soltanto poche decine di migliaia di streaming su Spotify – arriva a totalizzare quasi un milione di streaming in meno di 48 ore. Non sappiamo se ci possa essere anche un ritorno economico (di nuova popolarità sicuramente sì) ma al momento in cui scriviamo “Tu comm’a mme” – altrimenti nota come “Povero gabbiano” – ha totalizzato 850 mila ascolti su Spotify. A proposito di Spotify, è interessante analizzare il modello di remunerazione. Facendo l’esempio di un artista che ha totalizzato 2 milioni di ascolti, non diventa certo ...

Advertising

qui_finanza : Da Gianni Celeste a Tik Tok: storia ed economia del neomelodico napoletano - Carbonio_14 : Di Gianni Celeste esiste una sola hit: A STO PAVANN CAR STA CUNDANNA SO NU FIJ E CARCERATVTVTVTV - MarcoDiMaro : Intervista a Gianni Celeste per scrivere il titolo 'Il Napoli è come il mio gabbiano, ha paura di volare'. Ora posso andare. - ParliamoDiNews : Gianni Celeste: `Napoli come il mio gabbiano che ha paura di volare. Scudetto? Da questa squadra devi aspettarti di… - chetraashh : “Ho sangue napoletano” AMOOOO, VIEN CA, CANTIAMO GIANNI CELESTE INSIEMEEE #jerù -