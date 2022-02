Da finale Champions a Gp F1 | Russia perde lo sport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lalodopo l’invasione in Ucraina e l’attacco che ha provocato una guerra con il paese confinante. Prima ladiLeague. Poi il Gp di Formula 1, quindi la Coppa del mondo di sci. A seguire, altri eventi sono destinati a saltare. Le sanzioni verso Mosca si estendono al calcio, alla Formula 1 e, con ogni probabilità, ad altri. La Uefa ha compiuto il primo passo certificando lo spostamento delladiLeague 2021-2022 da San Pietroburgo a Parigi. “Insieme al governo francese, la Uefa sosterrà pienamente gli sforzi che coinvolgono più parti per dare soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina mentre affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento”, rende noto ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Mi aspetto che la Uefa cambi le sedi della Finale Champions 2022 a San Pietroburgo e della Supercoppa 2023 a Kazan,… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La finale di Champions League 2021/22 si giocherà a Parigi ???? - AAlciato : La finale della prossima Champions League non si giocherà a San Pietroburgo. - 1987_Lorenza : RT @Marco_viscomi: Spostare la sede della finale di Champions’ era un atto dovuto e doveroso, probabilmente una decisione presa anche con c… - lucianoghelfi : RT @JackSegantini: La risposta dello sport all'invasione russa dell'#Ucraina: - Calcio: la finale di Champions League si sposta da San Pie… -

Ultime Notizie dalla rete : finale Champions

L'Agenzia spaziale europea: la stazione internazionale rimane un ponte leggi anche Crisi Russia - Ucraina e sport: stop ae Gp F1 di Sochi A rispondere a Rogozin, sempre via Twitter,...LadiLeague in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade de France. Lo ha deciso l'Uefa alla luce dell'invasione Russia in Ucraina. L'Uefa nell'..."Si tratta di una decisione giusta e inevitabile". Così Evelina Christillin, membro della UEFA e del Consiglio della FIFA, ha commentato la decisione di spostare la finale di Champions League da San P ...Domani trasferta in casa dell'Empoli per la Juventus, reduce da due pareggi consecutivi in campionato. In ESCLUSIVA a Fuori di Juve, ha parlato del match Francesco Repice. Il radiocronista ...