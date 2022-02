Da finale Champions a Gp F1 | Russia perde lo sport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lalodopo l’invasione in Ucraina e l’attacco che ha provocato una guerra con il paese confinante. Prima ladiLeague. Poi il Gp di Formula 1, quindi la Coppa del mondo di sci. A seguire, altri eventi sono destinati a saltare. Le sanzioni verso Mosca si estendono al calcio, alla Formula 1 e, con ogni probabilità, ad altri. La Uefa ha compiuto il primo passo certificando lo spostamento delladiLeague 2021-2022 da San Pietroburgo a Parigi. “Insieme al governo francese, la Uefa sosterrà pienamente gli sforzi che coinvolgono più parti per dare soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina mentre affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento”, rende noto ...

