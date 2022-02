Cristiano Ronaldo perde 11 milioni di euro: appartamento a New York svalutato per colpa di Trump (Di venerdì 25 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo ha mandato in fumo 11 milioni di euro. Nel 2018, infatti, acquistò a New York uno splendido appartamento per una cifra pari a 18.5 milioni di dollari. Di recente, lo ha venduto per soltanto 7.2 milioni, come spiegano gli spagnoli di Expansion. Il motivo? L’appartamento si trova all’interno del complesso della Trump Tower e la svalutazione è dovuta al calo di popolarità dell’ex presidente degli Stati Uniti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha mandato in fumo 11di. Nel 2018, infatti, acquistò a Newuno splendidoper una cifra pari a 18.5di dollari. Di recente, lo ha venduto per soltanto 7.2, come spiegano gli spagnoli di Expansion. Il motivo? L’si trova all’interno del complesso dellaTower e la svalutazione è dovuta al calo di popolarità dell’ex presidente degli Stati Uniti. SportFace.

