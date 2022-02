Crisi Ucraina, Meloni: "Fermare escalation. Oltre sanzioni tentare di riaprire via diplomatica" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Orlando, 25 febbraio 2022 "È fondamentale Fermare l'escalation. Oltre l'imposizione delle sanzioni, è necessario tentare di riaprire la via diplomatica per trovare una soluzione, l'Europa al momento è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Orlando, 25 febbraio 2022 "È fondamentalel'l'imposizione delle, è necessariodila viaper trovare una soluzione, l'Europa al momento è ...

