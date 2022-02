Crisi ucraina, le ore della resistenza di Kyiv (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’esercito russo è militarmente superiore a quello ucraino, ma se Mosca voleva una guerra lampo non l’ha avuta. I russi sono entrati con i carri armati nella periferia di Kyiv, la notte è arrivata con il suono di forti esplosioni, uno degli obiettivi è una centrale termoelettrica a est di Kyiv: vogliono lasciare la città senza elettricità. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che la situazione è minacciosa e ha chiesto ai cittadini di rimanere in casa e fabbricare delle molotov. Per chi non sapesse farle, lo spiegano dai megafoni. La città è stata colpita da razzi e sopra al tetto di alcuni edifici sono comparsi dei segni di riconoscimento che indicano agli aerei dove puntare, non si tratta di basi militari, sono palazzi in cui vive la gente. Per impedire l’ingresso degli occupanti, i militari ucraini hanno fatto saltare in aria i ponti a nord di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’esercito russo è militarmente superiore a quello ucraino, ma se Mosca voleva una guerra lampo non l’ha avuta. I russi sono entrati con i carri armati nella periferia di, la notte è arrivata con il suono di forti esplosioni, uno degli obiettivi è una centrale termoelettrica a est di: vogliono lasciare la città senza elettricità. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che la situazione è minacciosa e ha chiesto ai cittadini di rimanere in casa e fabbricare delle molotov. Per chi non sapesse farle, lo spiegano dai megafoni. La città è stata colpita da razzi e sopra al tetto di alcuni edifici sono comparsi dei segni di riconoscimento che indicano agli aerei dove puntare, non si tratta di basi militari, sono palazzi in cui vive la gente. Per impedire l’ingresso degli occupanti, i militari ucraini hanno fatto saltare in aria i ponti a nord di ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - sportface2016 : +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkraineConflict - BBWIN1 : RT @ItaliaViva: L'intervento in 5 punti di @matteorenzi sulla crisi #ucraina . - FrancoMusiani : RT @ultimenotizie: 'Siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulterio… -