Crisi Ucraina, il pericolo globale che viene dai malware (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'agenzia per la cybersicurezza nazionale ha lanciato un allarme alle aziende e alle amministrazioni italiane riguardo il possibile utilizzo di un malware già usato contro strutture in Ucraina nei primi momenti della Crisi che si è trasformata a tutti gli effetti in una guerra di occupazione Non ci sono al momento prove secondo cui l'attacco L'articolo proviene da Consumatore.com.

