Crisi Ucraina, c'è la decisione della FICG: la protesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) È ormai nota a tutti la situazione dell'Ucraina, attaccata all'alba dalla Russia di Putin nella giornata di ieri. Sono state diverse e fortissime le reazioni del mondo del calcio, come quella del terzino del Manchester City Oleksandr Zin?enko che, su una storia Instagram poco dopo rimossa dalla piattaforma, ha augurato a Putin "una morte quanto più dolorosa possibile". Tifosi Napoli striscione Prima del calcio d'inizio, anche i tifosi del Napoli si sono voluti unire a questa protesta, preparando uno striscione con scritto "No alla guerra", poi non fatto entrare allo stadio perché considerato a sfondo politico. È notizia di pochi minuti fa anche una decisione singolare della FIGC che, per protesta, ha deciso che tutte le gare del fine settimana verranno posticipate di cinque minuti, come ...

